Организаторы US Open высказались об отсутствии Джоковича на турнире

Директор US Open Стейси Алластер прокомментировала решение сербского теннисиста Новака Джоковича пропустить Открытый чемпионат США — 2022 из-за отказа вакцинироваться от коронавируса.

«Джокович — великий чемпион. Очень жаль, что он не сможет принять участие в US Open, так как он не может въехать в страну из-за решения федерального правительства по политике вакцинации для неграждан США. Мы с нетерпением ждем возвращения Новака в 2023 году», — цитирует Алластер пресс-служба US Open в Twitter.

Отмечается, что в предстоящей жеребьёвке серба заменит lucky loser.

25 августа Центр по контролю и профилактике заболеваний США обновил правила международных поездок (CDC), согласно которым сербский теннисист не сможет принять участие в Открытом чемпионате США 2022 года. В указании написано, что граждане, въезжающие в страну, в обязательном порядке должны быть вакцинированы.

Ранее сообщалось, что первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев начал подготовку к Открытому чемпионату США — 2022.