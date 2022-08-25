военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Организаторы US Open высказались об отсутствии Джоковича на турнире

Короткая ссылка
Директор US Open Стейси Алластер прокомментировала решение сербского теннисиста Новака Джоковича пропустить Открытый чемпионат США — 2022 из-за отказа вакцинироваться от коронавируса.
Организаторы US Open высказались об отсутствии Джоковича на турнире
  • AP

«Джокович — великий чемпион. Очень жаль, что он не сможет принять участие в US Open, так как он не может въехать в страну из-за решения федерального правительства по политике вакцинации для неграждан США. Мы с нетерпением ждем возвращения Новака в 2023 году», — цитирует Алластер пресс-служба US Open в Twitter.

Отмечается, что в предстоящей жеребьёвке серба заменит lucky loser.

25 августа Центр по контролю и профилактике заболеваний США обновил правила международных поездок (CDC), согласно которым сербский теннисист не сможет принять участие в Открытом чемпионате США 2022 года. В указании написано, что граждане, въезжающие в страну, в обязательном порядке должны быть вакцинированы.

Ранее сообщалось, что первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев начал подготовку к Открытому чемпионату США — 2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить