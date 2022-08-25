Организаторы US Open высказались об отсутствии Джоковича на турнире
- AP
«Джокович — великий чемпион. Очень жаль, что он не сможет принять участие в US Open, так как он не может въехать в страну из-за решения федерального правительства по политике вакцинации для неграждан США. Мы с нетерпением ждем возвращения Новака в 2023 году», — цитирует Алластер пресс-служба US Open в Twitter.
Отмечается, что в предстоящей жеребьёвке серба заменит lucky loser.
25 августа Центр по контролю и профилактике заболеваний США обновил правила международных поездок (CDC), согласно которым сербский теннисист не сможет принять участие в Открытом чемпионате США 2022 года. В указании написано, что граждане, въезжающие в страну, в обязательном порядке должны быть вакцинированы.
Ранее сообщалось, что первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев начал подготовку к Открытому чемпионату США — 2022.