Тихонов считает, что нужно дисквалифицировать теннисистку Костюк за отказ пожать руку Азаренко

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов предложил дисквалифицировать украинскую теннисистку Марту Костюк за отказ пожать руку белоруске Виктории Азаренко после матча US Open.

«За такое поведение спортсменку надо дисквалифицировать. Это говорит о её недалеком уме. Тем более своим поведением она даёт пример подрастающему поколению, молодёжи. Я считаю, что это позор и это нужно пресекать», — цитирует Тихонову «Матч ТВ».

Матч второго круга завершился со счётом 6:2, 6:3 в пользу теннисистки из Белоруссии. После игры вместо традиционного рукопожатия теннисистки лишь обменялись касаниями ракеток.

Азаренко в матче следующего круга встретится с Петрой Мартич (Хорватия).

Напомним, что US Open 2022 проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $60 млн.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала отказ украинки Марты Костюк пожать руку белоруске Виктории Азаренко после матча второго круга US Open.