Тихонов считает, что нужно дисквалифицировать теннисистку Костюк за отказ пожать руку Азаренко
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«За такое поведение спортсменку надо дисквалифицировать. Это говорит о её недалеком уме. Тем более своим поведением она даёт пример подрастающему поколению, молодёжи. Я считаю, что это позор и это нужно пресекать», — цитирует Тихонову «Матч ТВ».
Матч второго круга завершился со счётом 6:2, 6:3 в пользу теннисистки из Белоруссии. После игры вместо традиционного рукопожатия теннисистки лишь обменялись касаниями ракеток.
Азаренко в матче следующего круга встретится с Петрой Мартич (Хорватия).
Напомним, что US Open 2022 проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $60 млн.
Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала отказ украинки Марты Костюк пожать руку белоруске Виктории Азаренко после матча второго круга US Open.