военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Тихонов считает, что нужно дисквалифицировать теннисистку Костюк за отказ пожать руку Азаренко

Короткая ссылка
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов предложил дисквалифицировать украинскую теннисистку Марту Костюк за отказ пожать руку белоруске Виктории Азаренко после матча US Open.
Тихонов считает, что нужно дисквалифицировать теннисистку Костюк за отказ пожать руку Азаренко
  • AP
  • © Julia Nikhinson

«За такое поведение спортсменку надо дисквалифицировать. Это говорит о её недалеком уме. Тем более своим поведением она даёт пример подрастающему поколению, молодёжи. Я считаю, что это позор и это нужно пресекать», — цитирует Тихонову «Матч ТВ».

Матч второго круга завершился со счётом 6:2, 6:3 в пользу теннисистки из Белоруссии. После игры вместо традиционного рукопожатия теннисистки лишь обменялись касаниями ракеток.

Азаренко в матче следующего круга встретится с Петрой Мартич (Хорватия).

Напомним, что US Open 2022 проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $60 млн.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала отказ украинки Марты Костюк пожать руку белоруске Виктории Азаренко после матча второго круга US Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить