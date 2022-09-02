Роднина отреагировала на отказ Костюк пожать руку Азаренко после матча на US Open

Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала отказ украинки Марты Костюк пожать руку белоруске Виктории Азаренко после матча второго круга US Open.

«Людей плохо воспитали, не научили соблюдать международные правила. Я не буду заниматься их воспитанием. В таком возрасте уже ничему не научиться. Международная федерация тенниса приняла одно из самых разумных решений. Не думаю, что в этом поступке есть какие-то принципы», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

После игры, вместо традиционного рукопожатия, теннисистки лишь обменялись касаниями ракеток.

Матч второго круга завершился со счётом 6:2, 6:3 в пользу теннисистки из Белоруссии.

Азаренко в матче следующего круга встретится с Петрой Мартич (Хорватия).

Напомним, что US Open 2022 проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $60 млн.

Ранее Роднина ответила на вопрос, может ли ISU допустить россиян к участию в соревнованиях из-за финансовых убытков.