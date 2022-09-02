Роднина отреагировала на отказ Костюк пожать руку Азаренко после матча на US Open
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«Людей плохо воспитали, не научили соблюдать международные правила. Я не буду заниматься их воспитанием. В таком возрасте уже ничему не научиться. Международная федерация тенниса приняла одно из самых разумных решений. Не думаю, что в этом поступке есть какие-то принципы», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».
После игры, вместо традиционного рукопожатия, теннисистки лишь обменялись касаниями ракеток.
Матч второго круга завершился со счётом 6:2, 6:3 в пользу теннисистки из Белоруссии.
Азаренко в матче следующего круга встретится с Петрой Мартич (Хорватия).
Напомним, что US Open 2022 проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $60 млн.
Ранее Роднина ответила на вопрос, может ли ISU допустить россиян к участию в соревнованиях из-за финансовых убытков.