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Роднина ответила на вопрос, может ли ISU вернуть россиян из-за финансовых убытков

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Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала, может ли ISU вернуть россиян из-за финансовых убытков.
Роднина ответила на вопрос, может ли ISU вернуть россиян из-за финансовых убытков
  • РИА Новости

«Сложно сказать, способно ли дальнейшее отстранение отечественных фигуристов привести к ещё более заметному уменьшению бюджета ISU. Невозможно и прогнозировать, может ли это стать причиной отмены санкций. Но все федерации вправе сами принимать такие решения, несмотря на рекомендации МОК. И мы видим исключения из правил, например в лице дзюдоистов. ISU тоже вправе проявить независимость», — заявила Роднина RT.

Ранее Роднина прокомментировала информацию о падении доходов Международного союза конькобежцев (ISU) после отстранения российских фигуристов.

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