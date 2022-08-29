Роднина ответила на вопрос, может ли ISU вернуть россиян из-за финансовых убытков

Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала, может ли ISU вернуть россиян из-за финансовых убытков.

«Сложно сказать, способно ли дальнейшее отстранение отечественных фигуристов привести к ещё более заметному уменьшению бюджета ISU. Невозможно и прогнозировать, может ли это стать причиной отмены санкций. Но все федерации вправе сами принимать такие решения, несмотря на рекомендации МОК. И мы видим исключения из правил, например в лице дзюдоистов. ISU тоже вправе проявить независимость», — заявила Роднина RT.

Ранее Роднина прокомментировала информацию о падении доходов Международного союза конькобежцев (ISU) после отстранения российских фигуристов.