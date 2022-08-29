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Роднина — о падении доходов ISU: отстранение россиян нанесло серьёзный удар

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Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала информацию о падении доходов Международного союза конькобежцев (ISU) после отстранения российских фигуристов.
Роднина — о падении доходов ISU: отстранение россиян нанесло серьёзный удар
  • РИА Новости

«Думаю, речь идёт не только о фигурном катании, но и о конькобежном спорте и шорт-треке, всё же федерация у нас общая. В этих видах у россиян тоже хорошие результаты. И соревнования с их участием также показывает телевидение. Скорее всего, финансовые потери как раз связаны с трансляциями турниров, а также с продажей рекламы. Если же брать фигурное катание, сказался и тот факт, что послеолимпийские чемпионаты мира всегда не слишком интересны болельщикам. Серьёзный удар нанесло и отстранение россиян. Всё-таки без них уровень очень сильно упал», — заявила Роднина RT.

Ранее Роднина прокомментировала решение 15-летней российской фигуристки Ульяны Ширяевой выступать за Канаду.

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