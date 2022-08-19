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Роднина — об отъезде Ширяевой в Канаду: это решение её родителей

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Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решение 15-летней российской фигуристки Ульяны Ширяевой выступать за Канаду.
Роднина — об отъезде Ширяевой в Канаду: это решение её родителей
  • РИА Новости
  • © Саид Царнаев

«Не так пристально слежу за юниорскими соревнованиями, но отъезд в Канаду — в первую очередь решение её родителей. В 15 лет Ширяева вряд ли самостоятельно пошла на такой шаг. Даже если она является способной девочкой, Ульяна ещё должна вырасти в звезду. Пусть, по словам её тренера, фигуристка почти готова прыгать два четверных и обладает хорошим тройным акселем, вопрос: сохранит ли она данный набор к 17 годам, когда можно начинать выступать на взрослом уровне», — заявила Роднина RT.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на решение 15-летней российской фигуристки Ульяны Ширяевой выступать за Канаду.

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