Роднина — об отъезде Ширяевой в Канаду: это решение её родителей

Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решение 15-летней российской фигуристки Ульяны Ширяевой выступать за Канаду.

«Не так пристально слежу за юниорскими соревнованиями, но отъезд в Канаду — в первую очередь решение её родителей. В 15 лет Ширяева вряд ли самостоятельно пошла на такой шаг. Даже если она является способной девочкой, Ульяна ещё должна вырасти в звезду. Пусть, по словам её тренера, фигуристка почти готова прыгать два четверных и обладает хорошим тройным акселем, вопрос: сохранит ли она данный набор к 17 годам, когда можно начинать выступать на взрослом уровне», — заявила Роднина RT.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на решение 15-летней российской фигуристки Ульяны Ширяевой выступать за Канаду.