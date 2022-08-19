Тарасова: мне не обидно, что Ширяева перешла в сборную Канады

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на решение 15-летней российской фигуристки Ульяны Ширяевой выступать за Канаду.

«В переходе спортсменов из одной сборной в другую нет никаких сложностей. Тем более, в нынешних условиях незачем это обсуждать, перешла и перешла. Мне лично не обидно, что наши молодые спортсмены меняют сборную. Да, они уходят от нас, зато это хорошая страница в их жизни и карьере», — цитирует Тарасову РБК Спорт.

СМИ сообщали, что Ширяева планирует выступать под канадским флагом.

В 2021 году Ширяева заняла третье место среди юниоров на этапе Кубка России, а в 2022-м заняла 11-е место на юниорском первенстве России.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в турнирах.

Ранее олимпийскую чемпионку Анну Щербакову успешно прооперировали в Германии.