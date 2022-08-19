военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Тарасова: мне не обидно, что Ширяева перешла в сборную Канады

Короткая ссылка
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на решение 15-летней российской фигуристки Ульяны Ширяевой выступать за Канаду.
Тарасова: мне не обидно, что Ширяева перешла в сборную Канады
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«В переходе спортсменов из одной сборной в другую нет никаких сложностей. Тем более, в нынешних условиях незачем это обсуждать, перешла и перешла. Мне лично не обидно, что наши молодые спортсмены меняют сборную. Да, они уходят от нас, зато это хорошая страница в их жизни и карьере», — цитирует Тарасову РБК Спорт.

СМИ сообщали, что Ширяева планирует выступать под канадским флагом.

В 2021 году Ширяева заняла третье место среди юниоров на этапе Кубка России, а в 2022-м заняла 11-е место на юниорском первенстве России.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в турнирах.

Ранее олимпийскую чемпионку Анну Щербакову успешно прооперировали в Германии.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить