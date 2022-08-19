Российская фигуристка Ширяева планирует выступать под канадским флагом

Российская фигуристка Ульяна Ширяева подала запрос на переход в канадскую федерацию.

15-летняя спортсменка вместе с семьёй переехала в Британскую Колумбию в начале года, сообщает BIV. Вопрос о смене гражданства Ширяевой будет решён не раньше декабря. Отмечается, что спортсменке разрешили выступить на турнире Belair Direct BC в Бернаби.

В 2021 году Ширяева заняла третье место среди юниоров на этапе Кубка России, а в 2022-м заняла 11-е место на юниорском первенстве России.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в турнирах.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что будет отговаривать учеников своей академии от смены спортивного гражданства.