Плющенко: буду отговаривать своих учеников, если кто-то захочет поменять гражданство
- РИА Новости
«Все мои спортсмены остались кататься за Россию. Я не могу им запретить менять гражданство, у меня почти все ученики несовершеннолетние», — приводит слова Плющенко «РБ Спорт».
По его словам, у учеников есть родители, вместе с которыми они будут принимать данное решение.
«Но на сегодняшний день я буду отговаривать своих учеников, если кто-то захочет поменять гражданство. В любом случае на 99% никто из моих учеников не захочет этого делать», — приводит слова Плющенко «РБ Спорт».
В академии Плющенко занимаются Софья Муравьёва, Софья Титова, Никита Сарновский, Александр Петров и другие.
Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в турнирах.
Ранее Плющенко рассказал, что получил травму паха в товарищеском матче.