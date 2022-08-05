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Плющенко: буду отговаривать своих учеников, если кто-то захочет поменять гражданство

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что будет отговаривать учеников своей академии от смены спортивного гражданства.
Плющенко: буду отговаривать своих учеников, если кто-то захочет поменять гражданство
  • РИА Новости

«Все мои спортсмены остались кататься за Россию. Я не могу им запретить менять гражданство, у меня почти все ученики несовершеннолетние», — приводит слова Плющенко «РБ Спорт».

По его словам, у учеников есть родители, вместе с которыми они будут принимать данное решение.

«Но на сегодняшний день я буду отговаривать своих учеников, если кто-то захочет поменять гражданство. В любом случае на 99% никто из моих учеников не захочет этого делать», — приводит слова Плющенко «РБ Спорт».

В академии Плющенко занимаются Софья Муравьёва, Софья Титова, Никита Сарновский, Александр Петров и другие.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в турнирах.

Ранее Плющенко рассказал, что получил травму паха в товарищеском матче.

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