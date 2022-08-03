Плющенко рассказал, что получил травму паха в товарищеском матче

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил о своём состоянии после матча за медийную футбольную команду «БроукБойз».

«Цель — получить удовольствие. Сегодня третья игра, немножко дёрнул пах. Завтра сделаем снимок, у меня были операции. Месяц назад седалищный нерв защемило, врачи над ним работали, ведь у меня ещё хоккейная команда. Хочу играть и тренироваться с командой, ребята хорошие», — цитирует Плющенко «Чемпионат».

12 июля Плющенко сообщил, что ведёт переговоры об участии в футбольной Медиалиге.

Медиалига и Московский кубок селебрити являются любительскими турнирами, для участия в которых также приглашаются блогеры и другие известные личности.

Плющенко тренирует фигуристов в своей академии «Ангелы Плющенко». В сезоне-2020/21 специалист привёл Александру Трусову к бронзовой медали чемпионата мира в Стокгольме.

Ранее Плющенко рассказал, что будет рад визиту Тарасовой в свою академию фигурного катания