Плющенко рассказал, что будет рад визиту Тарасовой в свою академию фигурного катания

Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Евгений Плющенко отреагировал на желание заслуженного тренера Татьяны Тарасовой посетить академию.

«Я прочитал о визите Татьяны Анатольевны в прессе. Для меня это был большой сюрприз, потому что меня никто не ставил в известность. Звонков и предложений приехать, к сожалению, не поступало. Я Татьяну Анатольевну очень давно жду, звал её к нам на протяжении трёх лет, но, к сожалению, пока она не приезжала», — цитирует Плющенко ТАСС.

Он также подчеркнул, что если Тарасова посетит академию, то это будет великолепно. По его словам, он к критике относится нормально, если она справедлива.

26 июля Тарасова поделилась мнением о том, что Этери Тутберидзе сможет воспитать новое поколение чемпионок в фигурном катании, даже несмотря на повышение возрастного ценза.

Ранее Тарасова назвала идиотским слоган Олимпиады-2024.