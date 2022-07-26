Тарасова назвала идиотским слоган Олимпиады-2024

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что ей не понравился слоган Олимпийских игр — 2024 в Париже.
Тарасова назвала идиотским слоган Олимпиады-2024
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Какой-то идиотский слоган. Но нам всё равно, какой слоган. Мы там не участвуем. Думаю, шансов нет», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

Слоганом летних Игр в Париже станет фраза «Игры, открытые для всех».

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в турнирах.

Также почётный президент МОК Крэйг Риди заявил, что в настоящее время нет чёткого понимания, как добиться представительства российских и белорусских атлетов в олимпийских квалификационных соревнованиях.

Олимпиада-2024 пройдёт с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что российские гимнастки планируют выступить на международных соревнованиях в Венгрии.

 

 

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