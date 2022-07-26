Тарасова назвала идиотским слоган Олимпиады-2024
- globallookpress.com
- © Komsomolskaya Pravda
«Какой-то идиотский слоган. Но нам всё равно, какой слоган. Мы там не участвуем. Думаю, шансов нет», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.
Слоганом летних Игр в Париже станет фраза «Игры, открытые для всех».
Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в турнирах.
Также почётный президент МОК Крэйг Риди заявил, что в настоящее время нет чёткого понимания, как добиться представительства российских и белорусских атлетов в олимпийских квалификационных соревнованиях.
Олимпиада-2024 пройдёт с 26 июля по 11 августа.
Ранее сообщалось, что российские гимнастки планируют выступить на международных соревнованиях в Венгрии.