На классе: Медведев легко разобрался с Риндеркнешем и вышел в третий раунд US Open
- Российский теннисист Даниил Медведев
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- © Jamie Squire / Staff
Мало кто сомневался, что Даниил Медведев уверенно преодолеет барьер второго круга Открытого чемпионата США. За свою не самую продолжительную карьеру россиянин лишь однажды оступился на нью-йоркских кортах в матчах первых двух раундов, а начиная с 2019-го и вовсе неизменно добирался минимум до полуфинала. Да и соперник не казался уж слишком опасным. Пусть Артур Риндеркнеш и занимал 58-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, но за свою карьеру ни разу не взял верх ни над одним действующим представителем топ-10. В январе он уступил Яннику Синнеру на ATP Cup, а спустя два месяца был бит Хубертом Хуркачем на турнире в Майами. И хотя в обеих встречах французу по разу удавалось доводить дело до тай-брейка, зацепить хотя бы один сет не получилось.
На этот же раз Риндеркнешу противостоял лидер мирового рейтинга, уступивший лишь дважды в 21 матче на US Open. И разница в классе между ним и Медведевым бросалась в глаза с первых же минут. Сам Даниил играл неидеально и попадал первым мячом лишь в 50% случаев, но при этом исправно набирал очки. И в этом ему посильную помощь оказывал Артур. В стартовом сете на один активно выигранный мяч у него приходилось почти по четыре невынужденные ошибки (5-19). А с таким КПД рассчитывать на победу над россиянином было невозможно.
Тем не менее именно в первой партии Риндеркнеш в первый и последний раз имел возможность взять подачу Медведева. С ходу преуспев на приёме, россиянин немного забуксовал и подарил сопернику сразу три брейк-пойнта, но сумел отыграть каждый из них. А за оставшуюся часть матча ни разу не позволил французу выиграть более двух розыгрышей на приёме за гейм.
Сам же Медведев в общей сложности заработал 17 брейков, а реализовал пять, практически равномерно разложив их по трём партиям. Чуть сложнее пришлось во второй, в ходе которой Риндеркнеш поймал кураж и чуть было не довёл дело до тай-брейка. Но в нужный момент Даниил продемонстрировал свой уровень. В 11-м гейме он прибавил, с третьей попытки оформил брейк, после чего закрепил успех на подаче. А в третьем спокойно довёл дело до победы — 6:2, 7:5, 6:3.
В целом Медведев оказался доволен собственным выступлением, особенно отметив хороший старт, но при этом посетовал на позднее начало матча. По его словам, выходить на корт в 22 часа нелегко, но определённый опыт в этом помог ему не снизить планку и показать свой лучший теннис. Примечательно, что задержка была вызвана продолжительной дуэлью Серены Уильямс и Аннет Контавейт, затянувшейся почти на 2,5 часа и завершившейся сенсационным поражением второй ракетки мира из Эстонии. Как признался Даниил, в этот момент он находился в подтрибунном помещении, но по реакции зрителей понимал, как именно разворачиваются события на корте.
После этого в активе Медведева стало 35 побед в последних 40 встречах на хардовых мейджорах, а его беспроигрышная серия на US Open достигла отметки в девять матчей. При этом, хотя пока для действующего триумфатора турнира всё складывается практически идеально, сам он говорит о необходимости наращивать обороты.
«Самое главное — выиграть, остаться в турнире, постараться пройти как можно дальше и, конечно, повышать свой уровень, ведь соперники становятся всё сильнее и сильнее. Тогда в конце концов будешь играть с человеком, побеждавшим на турнирах Большого шлема или обладающим подобными достижениями», — сказал Медведев.
Правда, пока Медведеву не грозит встреча с титулованными оппонентами. В третьем круге его соперником станет малоизвестный китаец У Ибин. Теннисист занимает 173-ю строчку в рейтинге ATP, а в основную сетку US Open пробился через квалификацию. И хотя регалий ему пока недостаёт, в Нью-Йорке он смотрится более чем неплохо. В квалификации он оказался сильнее Ричардаса Беранкиса и Корентена Муте, а в первом раунде основной сетки сенсационно разнёс 31-го сеяного Николоза Басилашвили — 6:3, 6:4, 6:0.
Сам Медведев высоко оценил будущего соперника и предположил, что ему придётся продемонстрировать свои лучшие качества. Но рассматривать матч с Ибином не иначе как разминку перед более серьёзными испытаниями довольно сложно. А такое может ждать россиянина уже в воскресенье в лице Ника Кирьоса, которому он проиграл на «Мастерсе» в Монреале.
Параллельно с Медведевым продвижение по сетке Открытого чемпионата США продолжает Карен Хачанов. Как и в первом круге, он не смог выиграть всухую, но в целом довольно уверенно пробился в следующий. Тьяго Монтейро отчаянно сражался и даже выиграл третий сет, но на большее его не хватило. Но пусть бразилец и оказался не самым серьёзным оппонентом, сам россиянин вряд ли может быть до конца доволен собой. 43 невынужденные ошибки при 44 активно выигранных мячах — далеко не лучший показатель. И далеко не факт, что этого хватит для успеха в дуэли с британцем Джейком Дрэйпером, сенсационно взявшим верх над шестой ракеткой мира Феликсом Оже-Альяссимом.
Что касается женского турнира, то там представительство России заметно сократилось. Анна Калинская и Евгения Родина зачехлили свои ракетки, уступив Каролин Гарсии и Айле Томлянович соответственно, а порадовать родных болельщиков смогли лишь Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова (а также проводившая лишь дебютный матч на турнире Екатерина Александрова). Первая расправилась с Мариной Заневской — украинский спортсменкой, представляющей Бельгию, и вышла на венгерку Далму Галфи, а вторая — сенсационно выбила действующую финалистку US Open Лейлу Фернандес.
Россиянка превзошла канадку во всех ключевых аспектах, а на своей подаче была просто неудержима — 78% выигранных розыгрышей и ни одного брейк-пойнта. И хотя во второй партии Фернандес всё же дотерпела до тай-брейка, но не смогла помешать Самсоновой впервые в карьере добраться до третьего раунда Открытого чемпионата США — 6:3, 7:6 (7:3). Там её ждёт опытная Александра Крунич.