На классе: Медведев легко разобрался с Риндеркнешем и вышел в третий раунд US Open

Даниил Медведев одержал уверенную победу над Артуром Риндеркнешем во втором круге Открытого чемпионата США по теннису. Действующий чемпион турнира не позволил французу взять ни одного гейма на своей подаче. Примеру соотечественника последовали и другие россияне. Карен Хачанов не без труда справился с Тьяго Монтейро, а Людмила Самсонова сенсационно обыграла прошлогоднюю финалистку Лейлу Фернандес.

Мало кто сомневался, что Даниил Медведев уверенно преодолеет барьер второго круга Открытого чемпионата США. За свою не самую продолжительную карьеру россиянин лишь однажды оступился на нью-йоркских кортах в матчах первых двух раундов, а начиная с 2019-го и вовсе неизменно добирался минимум до полуфинала. Да и соперник не казался уж слишком опасным. Пусть Артур Риндеркнеш и занимал 58-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, но за свою карьеру ни разу не взял верх ни над одним действующим представителем топ-10. В январе он уступил Яннику Синнеру на ATP Cup, а спустя два месяца был бит Хубертом Хуркачем на турнире в Майами. И хотя в обеих встречах французу по разу удавалось доводить дело до тай-брейка, зацепить хотя бы один сет не получилось.

На этот же раз Риндеркнешу противостоял лидер мирового рейтинга, уступивший лишь дважды в 21 матче на US Open. И разница в классе между ним и Медведевым бросалась в глаза с первых же минут. Сам Даниил играл неидеально и попадал первым мячом лишь в 50% случаев, но при этом исправно набирал очки. И в этом ему посильную помощь оказывал Артур. В стартовом сете на один активно выигранный мяч у него приходилось почти по четыре невынужденные ошибки (5-19). А с таким КПД рассчитывать на победу над россиянином было невозможно.

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Тем не менее именно в первой партии Риндеркнеш в первый и последний раз имел возможность взять подачу Медведева. С ходу преуспев на приёме, россиянин немного забуксовал и подарил сопернику сразу три брейк-пойнта, но сумел отыграть каждый из них. А за оставшуюся часть матча ни разу не позволил французу выиграть более двух розыгрышей на приёме за гейм.

Сам же Медведев в общей сложности заработал 17 брейков, а реализовал пять, практически равномерно разложив их по трём партиям. Чуть сложнее пришлось во второй, в ходе которой Риндеркнеш поймал кураж и чуть было не довёл дело до тай-брейка. Но в нужный момент Даниил продемонстрировал свой уровень. В 11-м гейме он прибавил, с третьей попытки оформил брейк, после чего закрепил успех на подаче. А в третьем спокойно довёл дело до победы — 6:2, 7:5, 6:3.

В целом Медведев оказался доволен собственным выступлением, особенно отметив хороший старт, но при этом посетовал на позднее начало матча. По его словам, выходить на корт в 22 часа нелегко, но определённый опыт в этом помог ему не снизить планку и показать свой лучший теннис. Примечательно, что задержка была вызвана продолжительной дуэлью Серены Уильямс и Аннет Контавейт, затянувшейся почти на 2,5 часа и завершившейся сенсационным поражением второй ракетки мира из Эстонии. Как признался Даниил, в этот момент он находился в подтрибунном помещении, но по реакции зрителей понимал, как именно разворачиваются события на корте.

После этого в активе Медведева стало 35 побед в последних 40 встречах на хардовых мейджорах, а его беспроигрышная серия на US Open достигла отметки в девять матчей. При этом, хотя пока для действующего триумфатора турнира всё складывается практически идеально, сам он говорит о необходимости наращивать обороты.

«Самое главное — выиграть, остаться в турнире, постараться пройти как можно дальше и, конечно, повышать свой уровень, ведь соперники становятся всё сильнее и сильнее. Тогда в конце концов будешь играть с человеком, побеждавшим на турнирах Большого шлема или обладающим подобными достижениями», — сказал Медведев.

Правда, пока Медведеву не грозит встреча с титулованными оппонентами. В третьем круге его соперником станет малоизвестный китаец У Ибин. Теннисист занимает 173-ю строчку в рейтинге ATP, а в основную сетку US Open пробился через квалификацию. И хотя регалий ему пока недостаёт, в Нью-Йорке он смотрится более чем неплохо. В квалификации он оказался сильнее Ричардаса Беранкиса и Корентена Муте, а в первом раунде основной сетки сенсационно разнёс 31-го сеяного Николоза Басилашвили — 6:3, 6:4, 6:0.

Сам Медведев высоко оценил будущего соперника и предположил, что ему придётся продемонстрировать свои лучшие качества. Но рассматривать матч с Ибином не иначе как разминку перед более серьёзными испытаниями довольно сложно. А такое может ждать россиянина уже в воскресенье в лице Ника Кирьоса, которому он проиграл на «Мастерсе» в Монреале.

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Параллельно с Медведевым продвижение по сетке Открытого чемпионата США продолжает Карен Хачанов. Как и в первом круге, он не смог выиграть всухую, но в целом довольно уверенно пробился в следующий. Тьяго Монтейро отчаянно сражался и даже выиграл третий сет, но на большее его не хватило. Но пусть бразилец и оказался не самым серьёзным оппонентом, сам россиянин вряд ли может быть до конца доволен собой. 43 невынужденные ошибки при 44 активно выигранных мячах — далеко не лучший показатель. И далеко не факт, что этого хватит для успеха в дуэли с британцем Джейком Дрэйпером, сенсационно взявшим верх над шестой ракеткой мира Феликсом Оже-Альяссимом.

Что касается женского турнира, то там представительство России заметно сократилось. Анна Калинская и Евгения Родина зачехлили свои ракетки, уступив Каролин Гарсии и Айле Томлянович соответственно, а порадовать родных болельщиков смогли лишь Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова (а также проводившая лишь дебютный матч на турнире Екатерина Александрова). Первая расправилась с Мариной Заневской — украинский спортсменкой, представляющей Бельгию, и вышла на венгерку Далму Галфи, а вторая — сенсационно выбила действующую финалистку US Open Лейлу Фернандес.

Россиянка превзошла канадку во всех ключевых аспектах, а на своей подаче была просто неудержима — 78% выигранных розыгрышей и ни одного брейк-пойнта. И хотя во второй партии Фернандес всё же дотерпела до тай-брейка, но не смогла помешать Самсоновой впервые в карьере добраться до третьего раунда Открытого чемпионата США — 6:3, 7:6 (7:3). Там её ждёт опытная Александра Крунич.