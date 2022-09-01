Хачанов вышел в третий круг Открытого чемпионата США
В матче второго круга россиянин обыграл бразильца Тьяго Монтейро со счётом 6:3, 6:3, 5:7, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 59 минут.
В третьем круге Хачанов сыграет с победителем пары Джек Дрэйпер (Великобритания) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).
Напомним, что US Open 2022 проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $60 млн.
Ранее Людмила Самсонова во втором круге победила финалистку US Open 2021 Лейлу Фернандес.