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Хачанов вышел в третий круг Открытого чемпионата США

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Российский теннисист Карен Хачанов смог выйти в третий круг Открытого чемпионата США 2022 года.

В матче второго круга россиянин обыграл бразильца Тьяго Монтейро со счётом 6:3, 6:3, 5:7, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 59 минут.

В третьем круге Хачанов сыграет с победителем пары Джек Дрэйпер (Великобритания) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Напомним, что US Open 2022 проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $60 млн.

Ранее Людмила Самсонова во втором круге победила финалистку US Open 2021 Лейлу Фернандес.

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