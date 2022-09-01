Медведев прокомментировал выход в третий круг US Open

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев смог пробиться в третий круг Открытого чемпионата США 2022 года.

«В конце матча я играл всё лучше и лучше. Самое главное — победить, остаться в турнире, пройти как можно дальше по сетке. Надо прибавлять — соперники становятся всё сильнее», — рассказал после матча Медведев.

В игре второго круга россиянин в трёх сетах обыграл француза Артура Риндеркнеша — 6:2, 7:5, 6:3.

Напомним, что Даниил является действующим чемпионом US Open. В финале 2021 года он обыграл серба Новака Джоковича.

Ранее Карен Хачанов вышел в третий круг Открытого чемпионата США.