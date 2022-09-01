Медведев прокомментировал выход в третий круг US Open
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«В конце матча я играл всё лучше и лучше. Самое главное — победить, остаться в турнире, пройти как можно дальше по сетке. Надо прибавлять — соперники становятся всё сильнее», — рассказал после матча Медведев.
В игре второго круга россиянин в трёх сетах обыграл француза Артура Риндеркнеша — 6:2, 7:5, 6:3.
Напомним, что Даниил является действующим чемпионом US Open. В финале 2021 года он обыграл серба Новака Джоковича.
Ранее Карен Хачанов вышел в третий круг Открытого чемпионата США.