Синхронный успех: как Касаткина и Самсонова выиграли турниры в Северной Америке

Дарья Касаткина и Людмила Самсонова за день до старта US Open одержали победы на хардовых турнирах категории WTA-250. Первая ракетка страны не оставила шансов соперницам в Гранби, а в финале оказалась сильнее ранее выступавшей за Россию Дарьи Сэвилл. В свою очередь Самсонова не только не отдала ни одного сета в Кливленде, но выиграла второе соревнование подряд и увеличила победную серию до десяти встреч.

Синхронные победы Дарьи Касаткиной и Людмилы Самсоновой на турнирах в Северной Америке летом превратились в добрую традицию. В начале августа они порадовали отечественных болельщиков, первенствовав в Сан-Хосе и Вашингтоне соответственно, а спустя всего три недели повторили это достижение. На этот раз Дарья выиграла в Гранби, а Людмила Самсонова — в Кливленде. Они сделали это за день до старта US Open.

Особенно важно добиться успеха было первой ракетке России, которая после триумфа в Сан-Хосе крайне неудачно выступила в Торонто и Цинциннати. Из обоих соревнований она вылетела в первом же круге, уступив Бьянке Андрееску и Аманде Анисимовой. А потому ей было крайне необходимо вернуть уверенность в себе перед Открытым чемпионатом США.

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С этой целью Касаткина воспользовалась wild card турнира категории WTA-250 в канадском городе Гранби, где оказалась первой сеяной. Составить ей достойную конкуренцию там просто было некому. Удивительно, что больше всего проблем Касаткина испытала в противостоянии со скромной Гретье Миннен, не входящей даже в топ-100 мирового рейтинга. Однако представительница Бельгии стала единственной, кому удалось взять у главной фаворитки сет — 7:6, 4:6, 2:6.

Остальные ничего не сумели поделать с Дарьей. Одну за другой она выбила из борьбы Магдалену Фрех, Нурию Парризас-Диас и Диан Парри, отдав им суммарно всего 12 геймов. Француженка в полуфинале и вовсе сумела выиграть лишь два. В решающем противостоянии Касаткина вполне могла встретиться с украинкой Мартой Костюк, но та снялась с матча с Дарьей Сэвилл.

Таким образом, болельщики фактически стали свидетелями сражения двух отечественных спортсменок, ведь Сэвилл, в девичестве Гаврилова, до 2015-го выступала под флагом России и лишь затем перебралась в Австралию. А в прошлом году она вышла замуж за местного теннисиста Люка Сэвилла и сменила фамилию.

В финале от неё не ждали многого, и это пошло ей на руку. 28-летняя спортсменка действовала спокойно и расслабленно, тогда как россиянка порой вынуждала поклонников нервничать. В целом обе теннисистки допустили большое количество ошибок и не слишком уверенно смотрелись на собственной подаче. В результате на двоих они совершили девять брейков.

Касаткина в нужный момент, казалось, сама давала сопернице шансы. Например, в первой партии она не сумела с ходу подать на сет, но, моментально сделав обратный брейк, дожала Сэвилл — 6:4. Во второй Дарья вовсе вела 4:1, но едва не разбазарила весомое преимущество. Россиянка дважды отдала австралийке собственную подачу, но в решающий момент всё же собралась, реализовав пятый матчбол.

Это помогло первой ракетке страны выиграть второй турнир менее чем за месяц и шестой — в карьере. Более того, в преддверии US Open она обойдёт Гарбинье Мугурусу в рейтинге WTA и поднимется с десятой строчки на девятую.

Ещё меньше усилий для победы в Кливленде приложила Самсонова. В отличие от соотечественницы, она после триумфа в начале месяца пропустила турниры в Торонто и Цинциннати. Это объяснялось тем, что она, имея не самый высокий рейтинг, не попала в основную сетку, а в квалификации играть не стала. Например, приехать в Канаду она не успела, поскольку проводила решающие матчи в Вашингтоне.

Зато к соревнованию в Кливленде, заключительном перед US Open, Людмила подошла полной сил. К тому же уровень оппозиции, как и в случае с Касаткиной, оставлял желать лучшего. Наибольший рейтинг из всех участниц имела Барбора Крейчикова, занимающая 23-е месте в рейтинге WTA. А третьей сеяной стала ещё одна россиянка, Екатерина Александрова.

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Неудивительно, что набравшая отличную форму Самсонова не оставила соперницам ни шанса, тем более практически всегда она встречалась с теннисистками, располагающимися ниже её в рейтинге. Пожалуй, самым опасным обещало получиться противостояние с француженкой Каролин Гарсией в первом же круге, но оно не состоялось. Зато далее Людмила последовательно выбила Ирину Шиманович, Лауру Зигемунд, Магду Линетт и Бернарду Пера.

Даже последняя, подошедшая к игре с россиянкой с серией из 13 побед, взяла у неё всего три гейма. Наибольшее же сопротивление ей сумела навязать Линетт в четвертьфинале, уступившая с достойным счётом — 4:6, 3:6. В итоге уроженка Мурманской области не отдала в США ни одного сета.

В решающем противостоянии борьбы также не получилось, хотя Александра Саснович, впервые в карьере встретившаяся с Самсоновой, намеревалась дать ей бой. Но Людмилу в Кливленде была не остановить. Прежде всего она была неудержима на подаче, выиграв 80% очков на первой и сделав четыре эйса. Соперница так и не нашла к ней ключей и лишь раз сумела сделать брейк против пяти у россиянки. В первом сете ей удалось взять только один гейм, а во втором — три.

Таким образом, отечественная спортсменка в очередной раз порадовала болельщиков перед Открытым чемпионатом США. Она выиграла второй турнир подряд, хотя до того имела в своём активе всего один. В прошлом году Людмила первенствовала в Германии. Попутно она увеличила победную серию до десяти встреч. В последний раз она терпела поражение ещё в Бад-Хомбурге в июне, когда неожиданно уступила соотечественнице Камилле Рахимовой.

Единственной ложкой дёгтя для Самсоновой стало отсутствие флага России. Причём финал в Кливленде проводился вовсе без стягов, поскольку белоруски тоже вынуждены играть в нейтральном статусе.

«Хочу поздравить Сашу и всю её команду. Мы оказались с ней в одинаковой ситуации, так как обе играли без флага, и это было очень необычно. Но, мне кажется, нужно найти минуту и сказать, что мы хорошие люди. Также хочу поблагодарить болельщиков за громкую поддержку на протяжении всей недели. И, конечно, спасибо моей команде», — приводит слова теннисистки ТАСС.