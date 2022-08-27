Самсонова: финал с Соснович на турнире в Кливленде был необычным из-за отсутствия флагов

Россиянка Людмила Самсонова прокомментировала отсутствие флагов у участниц финального матча турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Кливленде (США).

«Хочу поздравить Сашу и всю её команду. Мы оказались с ней в одинаковой ситуации, сегодня мы обе играли без флага, и это было очень необычно, но, мне кажется, нужно найти минуту и сказать, что мы хорошие люди», — цитирует Самсонову ТАСС.

Вместе с тем российская теннисистка поблагодарила американских болельщиков за «громкую поддержку на протяжении недели».

«И, конечно, спасибо моей команде», — заключила Самсонова.

23-летняя теннисистка из России в финальном матче переиграла в двух сетах Александру Соснович из Белоруссии со счётом 6:1, 6:3. Игра продолжалась 1 час 11 минут.

Самсонова выиграла третий титул в карьере в одиночном разряде.

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