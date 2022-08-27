Самсонова стала победительницей теннисного турнира в Кливленде

Россиянка Людмила Самсонова одержала победу на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Кливленде (США).

23-летняя теннисистка из России в финальном матче переиграла в двух сетах Александру Соснович из Белоруссии со счётом 6:1, 6:3. Игра продолжалась 1 час 11 минут.

Призовой фонд турнира составляет порядка $250 тыс.

Самсонова выиграла третий титул в карьере в одиночном разряде.

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