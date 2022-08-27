Неудобный Циципас и скандальный Кирьос: какие соперники ждут Медведева на пути к защите титула на US Open

На следующей неделе в Нью-Йорке начнётся последний турнир Большого шлема в сезоне — US Open, который в 2021 году выиграл Даниил Медведев. Для гарантированного сохранения первого места в рейтинге ATP ему нужно завоевать титул ещё раз. При этом обойти теннисиста по итогам «мэйджора» могут Рафаэль Надаль, Стефанос Циципас, Карлос Алькарас и Каспер Рууд.

В понедельник, 29 августа, стартует последний турнир Большого шлема в этом году — US Open, который можно назвать любимым для Даниила Медведева. Именно здесь в прошлом году россиянин выиграл свой первый и пока единственный «мэйджор». Как признаётся спортсмен, ему нравится неповторимая атмосфера на турнире в Нью-Йорке, хотя взаимоотношения с болельщиками и не сложились.

«Я люблю возвращаться сюда. В каком-то смысле я сразу чувствую себя как дома. С нетерпением жду первого матча», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Однако текущий сезон существенно отличается от предыдущих. Теперь Даниил не просто молодой и подающий надежды игрок, а лидер мирового рейтинга, и, чтобы им остаться, нужно защитить как можно больше очков.

Конечно, самый лучший вариант для спортсмена — выиграть US Open ещё раз. И это вполне по силам Даниилу. Он неплохо смотрелся на двух из трёх турниров на харде, прошедших за последний месяц: взял трофей в Лос-Кабосе и дошёл до полуфинала в Цинциннати. Причём «Мастерс» проходил в погодных условиях, очень приближенных к Нью-Йорку. Поэтому четыре сложных матча должны были помочь Медведеву набрать форму.

Любой другой результат Даниила на «мэйджоре», кроме победы, может существенно изменить ситуацию в первой пятёрке рейтинга ATP. Если россиянин дойдёт до финала и проиграет, придётся оглядываться на результат Рафаэля Надаля. Испанец станет первой ракеткой мира в случае выхода в полуфинал. Кроме того, по итогам US Open подвинуть Даниила могут Стефанос Циципас, Карлос Алькарас или Каспер Рууд. Но даже завоевание титула на турнире им этого не гарантирует. Многое опять же будет зависеть от выступления «короля грунта».

К слову, как раз форма Надаля сейчас вызывает больше всего вопросов. В США на харде он провёл всего один матч, уступив во втором круге «Мастерса» в Цинциннати Борне Чоричу. Однако болельщики прекрасно знают, как Рафаэль умеет подходить к «мэйджорам», поэтому нет никаких сомнений, что теннисист может снова всех удивить.

К счастью, с ним или Алькарасом россиянин может встретиться только в финале US Open, поскольку испанцы попали в другую половину сетки. В стартовом туре Медведев сыграет против Стефана Козлова. Американец играл в финале юниорского Уимблдона-2014 в паре с Андреем Рублёвым, но яркими победами сейчас не блещет. Так что особых проблем у Медведева возникнуть не должно.

Далее соперниками Даниила могут стать Ник Кирьос или Роберто Баутиста-Агут, с которыми первая ракетка мира должен справляться. Хотя австралийца можно назвать «неудобным соперником». Последний матч с ним в Монреале у Медведева совсем не получился. Россиянин уступил в трёх сетах, причём последний отдал со счётом 2:6. Тогда специалисты списали неудачный результат на усталость после завоевания трофея в Лос-Кабосе: турнир в Канаде начинался сразу после мексиканского. Однако нельзя сбрасывать со счетов и мастерство Кирьоса. Пусть он и занимает 26-е место в мировом рейтинге, способен победить любого теннисиста из топ-10.

В четвертьфинале Медведеву, если не произойдёт сюрпризов, бросит вызов Феликс Оже-Альяссим. Канадец сейчас находится в хорошей форме, однако пока ни разу не переиграл россиянина. Все четыре раза побеждал Даниил, хотя последняя встреча на Australian Open в этом году и получилась непростой для Медведева. Тогда он сумел спастись, уступая 0:2 по сетам.

В полуфинале вполне вероятен матч с прямым конкурентом за первую строчку в мировом рейтинге — Циципасом или Руудом. С греком у россиянина непростая история личных встреч. Теннисисты играли десять раз, и трижды побеждал Стефанос. Причём в последний раз совсем недавно на «Мастерсе» в Цинциннати. Норвежец, напротив, пока не научился справляться с подачей Даниила. Рууд ещё ни разу в карьере не обыгрывал Медведева.

В целом сетка выглядит вполне проходимой для лидера рейтинга ATP, с чем на пресс-конференции согласился и сам теннисист.

«Если оглянуться лет на пять назад, когда я, возможно, ещё даже не был в туре, то во главе была «большая четвёрка»: Энди Маррей, Новак Джокович, Роджер Федерер, Рафа Надаль. Они возглавляли посев. Не знаю, как на это реагировали другие ребята, но это тяжело. Ты понимаешь, что попадёшь на них в четвертьфинале, в первых кругах. Были Большие шлемы, где они занимали все места в полуфинале. Наверное, было непросто», — отметил спортсмен.

Так что в Нью-Йорке всё в руках Даниила. В отсутствие Новака Джоковича и Александра Зверева единственным откровенно неудобным для россиянина соперником на US Open будет Надаль, которому Медведев проигрывает в первую очередь психологически. Но с испанцем при определённых раскладах предстоит сыграть только в финале. И не факт, что Рафаэль до него дойдёт. Всё-таки хард — не самое любимое его покрытие.