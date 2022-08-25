Тарпищев высказался об итогах жеребьёвки US Open для Медведева

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил итоги жеребьёвки на Открытый чемпионат США — 2022 для российского теннисиста Даниила Медведева.

«В целом нормальная, первые три круга для Медведева проходимые точно. Но мне ещё предстоит лучше изучить сетку и жеребьёвку. У Козлова отец наш, русский, но сам он всю свою жизнь находится в Америке», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Первая ракетка мира сыграет с американцем Стефаном Козловым в первом круге на US Open.

Напомним, что российский теннисист является действующим победителем Открытого чемпионата США. В финале прошлогоднего турнира он обыграл Новака Джоковича в трёх сетах со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

Козлов занимает 110-е место в рейтинге ATP.

Турнир пройдёт с 29 августа по 11 сентября. Общий призовой фонд соревнований составит $60 млн.

Ранее двукратный победитель турниров Большого шлема Андрей Ольховский не смог назвать фаворитов на победу в Открытом чемпионате США 2022 года.