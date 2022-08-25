Ольховский затруднился назвать фаворита US Open — 2022

Двукратный победитель турниров Большого шлема Андрей Ольховский не смог назвать фаворитов на победу в Открытом чемпионате США 2022 года.

«Фаворит кто-то из ведущих теннисистов, но и молодые могут показать хорошую игру. Не берусь предсказать, потому что явных фаворитов нет. Каждый, кто сейчас играет, может выдать провальный матч», — цитирует Ольховского «Спорт-Экспресс».

Турнир US Open — 2022 пройдёт с 29 августа по 11 сентября.

Напомним, что первая ракетка мира Даниил Медведев является действующим победителем Открытого чемпионата США. В финале 2021 года россиянин обыграл Новака Джоковича. Медведев сохранит первое место в рейтинге ATP до окончания US Open.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович не сможет сыграть на US Open из-за новых правил агентства здравоохранения США.