военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Джокович не сможет сыграть на US Open из-за новых правил агентства здравоохранения США

Короткая ссылка
Центр по контролю и профилактике заболеваний США обновил правила международных поездок (CDC), согласно которым сербский теннисист Новак Джокович не сможет принять участия в Открытом чемпионате США 2022 года.

В указании написано, что граждане, въезжающие в страну, в обязательном порядке должны быть вакцинированы.

По информации Tennis World USA, теннисист официально отказался от участия в турнире. Джокович пропустил все североамериканские турниры из-за отсутствия вакцины от коронавируса.

Напомним, что Джокович не принял участия в Открытом чемпионате Австралии из-за скандала с визой. 16 января 2022 года суд постановил депортировать Джоковича, который въехал в Австралию по визе, не предусматривающей медотвод от вакцины против коронавируса.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев гарантированно останется первой ракеткой мира до US Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить