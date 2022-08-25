Джокович не сможет сыграть на US Open из-за новых правил агентства здравоохранения США

Центр по контролю и профилактике заболеваний США обновил правила международных поездок (CDC), согласно которым сербский теннисист Новак Джокович не сможет принять участия в Открытом чемпионате США 2022 года.

В указании написано, что граждане, въезжающие в страну, в обязательном порядке должны быть вакцинированы.

По информации Tennis World USA, теннисист официально отказался от участия в турнире. Джокович пропустил все североамериканские турниры из-за отсутствия вакцины от коронавируса.

Напомним, что Джокович не принял участия в Открытом чемпионате Австралии из-за скандала с визой. 16 января 2022 года суд постановил депортировать Джоковича, который въехал в Австралию по визе, не предусматривающей медотвод от вакцины против коронавируса.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев гарантированно останется первой ракеткой мира до US Open.