«Не позволю никому кричать мне гадости»: как Медведев поспорил с болельщиком после вылета из «Мастерса» в Монреале

Даниил Медведев после вылета из «Мастерса» в Монреале вступил в конфликт с болельщиком, который назвал его «лузером». Россиянин не сдержался, подошёл к обидчику и посоветовал ему «включить мозги». Чуть позже теннисист признался, что молодой человек толком не смог объяснить своё поведение, поскольку плохо говорил по-английски, но оскорбления посыпались также со стороны его отца. В сложившейся ситуации отечественного спортсмена поддержал и его соперник Ник Кирьос, который назвал поступок поклонника отвратительным.

Североамериканская серия хардовых турниров во главе с US Open началась для Даниила Медведева довольно неоднозначно. Вернувшись в строй после вынужденного пропуска Уимблдона, россиянин с ходу одержал победу в Лос-Кабосе. Однако переоценивать важность успеха в Мексике не стоит, ведь, помимо уроженца Москвы, из теннисистов, входящих в топ-10 мирового рейтинга, на соревнование заявился только девятый номер Феликс Оже-Альяссим. Неудивительно, что фаворит легко сломил сопротивление уступающих в классе Ринки Хидзикаты, Ричардаса Беранкиса, Миомира Кецмановича и Кэмерона Норри.

Куда более показательной получилась осечка в Монреале, где Медведев в первом же матче в трёх сетах уступил Нику Кирьосу. По окончании противостояния теннисист вступил в конфликт с одним из болельщиков. Инцидент произошёл, когда спортсмен уже покидал арену. На выходе его поджидала толпа из поклонников. Один из них выкрикнул ему в спину: «Лузер!»

Отечественный атлет не всегда справляется с эмоциями даже после побед, не говоря уже о поражениях. Не сдержался он и в этой ситуации. Услышав обращение к нему от молодого человека, он резко обернулся и направился в его сторону. Сложилось впечатление, что первая ракетка планеты может даже ударить обидчика, но он обошёлся советом «включить мозги».

Спокойно побеседовав с мужчиной около минуты, Медведев в сопровождении стюардов отправился дальше под аплодисменты присутствующих. Спустя день, немного отдохнув и придя в себя после обидного вылета, Медведев объяснил, что именно произошло в тот момент. По его словам, он попытался выяснить у кричавшего мотивы его поведения, но сделать это было сложно, поскольку тот с трудом говорил по-английски.

«Окружающие просили, чтобы он извинился. Но это не имеет значения. Я не позволю никому кричать мне гадости, не промолчу и не пройду мимо. Больше всего меня напряг его отец. Когда я подошёл к его сыну, он тоже начал говорить мне гадости. Когда у меня появятся дети, я буду воспитывать их по-другому. Воспитывай ребёнка, а не говори мне гадости», — рассказал теннисист в интервью L'Équipe.

Вместе с тем он признался, что прежде не сталкивался с подобным в реальной жизни — исключительно в социальных сетях. По словам спортсмена, объяснимо, что такие ситуации возникают с ростом популярности.

Поддержал соперника и Кирьос, который назвал поступок болельщика отвратительным и подчеркнул, что поклонники обязаны относиться к первой ракетке планеты с уважением, какую бы игру он ни показывал.

К слову, сам Медведев после поражения от француза не жаловался на поведение зрителей, как делал это, например, во время финала Australian Open c Рафаэлем Надалем. По его словам, присутствующие вели себя вполне пристойно и в своих предпочтениях разделились приблизительно поровну, а после успеха в первом сете на тай-брейке даже дружно аплодировали ему.

Однако если инцидент с болельщиком вряд ли выведет россиянина из равновесия за две недели до US Open, где ему предстоит защищать титул, и останется в истории как досадное недоразумение, то неудача в противостоянии с Кирьосом способна подорвать его уверенность в себе.

Причём стартовая партия не предвещала москвичу проблем. Соперники уверенно брали свою подачу, и сет закономерно закончился тай-брейком, где австралиец не справился с нервами и уступил. Казалось, первая ракетка планеты должен легко доводить дело до победы.

Но в дальнейшем игра у него полностью разладилась. Он тут же позволил оппоненту сделать брейк и вернуться. По большому счёту отечественный спортсмен так и не справился с мощной первой подачей Кирьоса, позволив ему выиграть на ней 82% очков и взяв на приёме лишь 26%.

Неприятно удивило и большое количество помарок. Медведев совершил 24 невынужденные ошибки против 17 у Ника. Особенно много их было в решающей партии, когда Даниил фактически дважды отдал оппоненту собственную подачу. При этом сам россиянин так и не сделал ни одного брейка.

Так Медведев впервые с марта 2021-го завершил выступление в турнире на харде после стартовой же встречи. Помимо раннего вылета, он столкнулся ещё с одной проблемой. Теперь москвич всерьёз рискует в преддверии US Open уступить лидерство в рейтинге ATP вернувшемуся в строй Рафаэлю Надалю. Это произойдёт, если испанец выиграет «Мастерс» в Цинциннати, а россиянин зачехлит ракетку раньше четвертьфинала.

Впрочем, эксперты не видят в его поражении в Монреале трагедии. Так, президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев посетовал, что москвичу не повезло с жеребьёвкой: ему сразу попался сильный соперник, шансы на победу в противостоянии с которым были примерно равны. А потому проигрыш Кирьосу следует воспринимать спокойно и не делать из него далеко идущие выводы.

Заслуженный тренер России Виктор Янчук согласился с Тарпищевым и подчеркнул, что у спортсмена есть ещё две недели, чтобы достойно подготовиться к главному событию — US Open, и этого времени ему должно хватить.

«За оставшиеся дни он будет добирать форму, как раз чтобы на её пике подойти к главному американскому турниру. После этого матча нужно просто сделать какие-то выводы, где-то улучшить свою игру и идти дальше. Если Медведев — первый номер, это не значит, что он должен выигрывать все матчи подряд, поскольку есть конкуренция и она очень серьёзная», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков также отметил, что Медведеву не хватило немного везения и в настоящий момент ему следует отдохнуть и продолжать работать в преддверии «Мастерса» в Цинциннати и Открытого чемпионата США.

«Ничего страшного в поражении нет, Медведев сыграет ещё один турнир, там, скорее всего, попадётся более комфортный противник. Время для подготовки к US Open ещё есть», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Впрочем, сам теннисист воспринял неудачу спокойно. Более того, по мнению россиянина, он достойно играл с Кирьосом, хотя и потерпел неудачу. А главное, Даниил заверил: перед двумя важными соревнованиями он полностью уверен в себе.

«Конечно, я хочу постараться выиграть здесь как можно больше матчей, чтобы укрепить победный настрой в преддверии US Open. Но мы будем рассматривать каждый по отдельности. Жеребьёвка, по моим ощущениям, очень-очень плотная. Иногда бывает так, что кто-то уходит на покой, или устал от сезона, или находится не в лучшей форме. Здесь же я смотрю на турнирную сетку и думаю: «Ничего себе... тут каждая игра, даже в первом раунде, — тяжёлое испытание», — цитирует спортсмена официальный сайт ATP.

В Цинциннати до четвертьфинала он может сойтись только с одним теннисистом из первой десятки — Андреем Рублёвым. В первом же матче он в состоянии проходить 24-ю ракетку планеты Ботика ван де Зандсхулпа. Однако в одной части сетки с ним оказались, помимо соотечественника, и Денис Шаповалов, и Григор Димитров, и Фабио Фоньини, и даже обидчик Кирьос. Поэтому пробиться в восьмёрку сильнейших и сохранить лидерство в рейтинге будет не так просто.