Вдохновляющая победа: как Медведев выиграл турнир в Лос-Кабосе и прервал серию из пяти поражений в финалах

Даниил Медведев завоевал 14-й титул в карьере, обыграв в финале турнира в Лос-Кабосе британца Кэмерона Норри. Таким образом он прервал серию из пяти поражений в финальных матчах, которая длилась с осени прошлого года. Благодаря успешному выступлению в Мексике россиянин сохранит за собой первую строчку мирового рейтинга минимум до конца Открытого чемпионата США. По мнению заслуженного тренера России Владимира Камельзона, эта победа важна для отечественного спортсмена с психологической точки зрения, а президент ФТР Шамиль Тарпищев считает, что Даниилу ещё над многим предстоит поработать перед US Open.

Даниил Медведев более чем успешно открыл хардовый сезон. Россиянин, который не выходил на корт с июня, выиграл турнир ATP 250 в мексиканском Лос-Кабосе. В финальном матче он в двух сетах взял верх над британцем Кэмероном Норри — 7:5, 6:0. Это уже 14-й титул в карьере Даниила и первый — в ранге лидера мирового рейтинга.

Отечественный теннисист наконец прервал длительную серию поражений в финальных матчах. Она длилась с сентября 2021 года, когда он стал победителем US Open. За это время Даниил пять раз доходил до финалов, но оставался без трофеев. Так, он упустил победы на прошлогоднем «Мастерсе» в Париже, на Итоговом турнире ATP в Турине, на Australian Open, в Хертогенбосхе и Галле в 2022-м.

В Лос-Кабосе Медведев прошёл по сетке довольно легко, не отдав соперникам ни одного сета. Самым напряжённым стал полуфинальный поединок с Миомиром Кецмановичем, где россиянин уступал по ходу первой партии 1:4 и смог вырвать её лишь на тай-брейке. Причём дополнительный гейм он взял под ноль, а потом повёл 3:0 во втором сете, чем, видимо, деморализовал противника. Вернуть игру в прежнее русло сербу не удалось, поединок завершился со счётом 7:6 (7:0), 6:1.

Финальный матч также не стал для первой ракетки мира лёгкой прогулкой, несмотря на счёт. Норри был действующим обладателем трофея в Лос-Кабосе и намеревался отстоять титул во что бы то ни стало. В первом сете британец оказал достойное сопротивление более именитому сопернику, дважды отыгрывая брейки Даниила, в том числе при счёте 5:4 и 40:15 на подаче россиянина. Могло показаться, что после этого нервы у Медведева дрогнули, но в следующем гейме ему представилась неожиданная возможность перевести дух и сбросить напряжение. В одном из розыгрышей Даниил повредил руку при падении и из-за сочившейся крови ему пришлось пригласить на корт врача. После перерыва отечественный спортсмен воспрял духом и довёл сет до победы. Теперь уже сбитым с толку выглядел Норри, который во втором сете не сумел взять ни одного гейма. По окончании матча британец признался, что делал всё возможное для победы, но соперник оказался слишком хорош. По словам Даниила, ему сыграла на руку полученная ссадина.

«Я неплохо действовал в том гейме при счёте 5:4. Понимал, что мне просто нужно оставаться в игре. Думаю, на деле кровотечение мне даже немного помогло: я стал чуть лучше держать себя в руках. После этого у меня просто получалось играть хорошо, и сегодня этого было достаточно», — рассказал теннисист.

Даниил отметил, что хорошо провёл все матчи турнира, но финал всегда стоит особняком в этой череде.

«В нём играешь с лучшим игроком недели, так что это матч всегда высокого уровня. Я очень рад, что смог показать достаточно хорошую игру. Это было непросто. Кэм ― потрясающий теннисист, так что матч вышел действительно напряжённым. Когда противостоишь ему, понимаешь, что нужно бороться за каждое очко», — подчеркнул Медведев.

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поздравил соотечественника и его команду с трофеем и отметил, что они находятся на правильном пути.

«Хорошая, заслуженная победа. Она подтверждает, что Россия — страна победителей. Каждое такое выступление говорит о том, что мы не сломлены, несмотря на санкции и притеснения. Даниил поддерживает свой имидж первого игрока в мире и вдохновляет нас — тренеров, профессионалов и просто любителей — продолжать играть в теннис, готовить детей. Он наш флагман, мы на него равняемся, и я просто горжусь этим парнем», — заявил специалист в разговоре с RT.

Он также отметил, что для первой ракетки было крайне важно взять титул после пяти поражений в финалах.

«Нужно понимать, что соперники Медведева, проиграв, ничего не теряют. А выиграв, получают престиж, очки, деньги и так далее. Поэтому все выходят на матчи с ним с особенным настроем, выкладываются по максимуму. А любой теннисист из первой двадцатки и даже «полтинника» рейтинга играет в теннис хорошо, знает своё дело. Поэтому Даниилу, как и Новаку Джоковичу, Рафаэлю Надалю, как в своё время Роджеру Федереру, приходится непросто, но для удержания первой строчки рейтинга нужно всех побеждать. И он к этому идёт», — подчеркнул Камельзон.

В свою очередь, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал турнир в Лос-Кабосе подготовительным и подчеркнул, что Медведеву ещё предстоит много над чем поработать к Открытому чемпионату США.

«Конечно, любая победа даёт положительные эмоции, подтверждает уровень. Это, естественно, идёт в плюс. Что касается матча с Норри, Даниил выше классом, чем британец. В первом сете Даня проиграл две свои подачи, три выиграл — это тоже не очень хорошо. Есть над чем работать, много чего нужно сделать, чтобы быть в оптимальном состоянии», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

Благодаря выходу в финал в Мексике россиянин обезопасил своё лидерство в рейтинге ATP ещё как минимум на пять недель — до конца US Open, где ему предстоит защищать титул. Перед этим в планах первой ракетки мира два других турнира серии «Мастерс» — в Монреале и Цинциннати, где он без лишнего психологического давления сможет набрать игровой опыт, в том числе с более серьёзными противниками, нежели в Лос-Кабосе. Так, в матче второго круга в Монреале Медведев может встретиться с финалистом Уимблдона-2022 Ником Кирьосом, если австралиец на старте турнира обыграет аргентинца Себастьяна Баеса.

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Поединок с самым эпатажным теннисистом тура наверняка станет для Медведева непростым испытанием, ведь Кирьос известен своими провокациями на корте, а Даниил не всегда в состоянии справляться с эмоциями. Но даже это пойдёт первой ракетке мира на пользу, учитывая, что на US Open для него будет крайне важно психологическое состояние. Как известно, на кортах Нью-Йорка зрители встречают россиянина в штыки. Всё дело в давней истории, когда в 2019 году Даниил в матче с Фелисиано Лопесом некрасиво обошёлся с бол-боем, швырнул ракетку в сторону судьи и завуалировано показал ему средний палец.

Но несмотря ни на что, у Медведева хорошие шансы на заключительном турнире Большого шлема. На руку ему сыграет и то, что прошлогодний финалист Новак Джокович, по всей видимости, пропустит турнир из-за отказа вакцинироваться от коронавируса. Кроме того, Рафаэль Надаль пока ещё не до конца оправился от разрыва мышц брюшного пресса, из-за которого снялся с Уимблдона, а Александр Зверев лечит травму связок голеностопа, полученную ещё на «Ролан Гаррос».

При этом отечественные эксперты вполне допускают, что Даниил может завершить год не на первой строчке мирового рейтинга, однако не считают это проблемой.

«Он уже увековечил себя. Даниил будет в истории тенниса как самый великий российский теннисист. Это однозначно. Ничего страшного, если вдруг он споткнётся на US Open. Закончить сезон в десятке мира — очень достойно», — заявил по этому поводу Андрей Чесноков.