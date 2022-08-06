Медведев останется первой ракеткой мира минимум до окончания US Open
- AP
Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Россиянин обыграл серба Миомира Кецмановича со счётом 7:6 (7:0), 6:1. Игра продолжалась 1 час 27 минут.
Напомним, что 26-летний теннисист продолжает возглавлять рейтинг мужского одиночного разряда ATP. Спортсмен превзошёл достижение Марата Сафина, который был лидером мирового рейтинга девять недель.
В финале турнира в Лос-Кабосе Медведев сыграет с британцем Кэмероном Норри.
Ранее Медведев прокомментировал выход в финал турнира в Лос-Кабосе.