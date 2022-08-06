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Медведев останется первой ракеткой мира минимум до окончания US Open

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Россиянин Даниил Медведев сохранит за собой звание первой ракетки мира минимум до 11 сентября.
Медведев останется первой ракеткой мира минимум до окончания US Open
  • AP

Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Россиянин обыграл серба Миомира Кецмановича со счётом 7:6 (7:0), 6:1. Игра продолжалась 1 час 27 минут.

Напомним, что 26-летний теннисист продолжает возглавлять рейтинг мужского одиночного разряда ATP. Спортсмен превзошёл достижение Марата Сафина, который был лидером мирового рейтинга девять недель.

В финале турнира в Лос-Кабосе Медведев сыграет с британцем Кэмероном Норри.

Ранее Медведев прокомментировал выход в финал турнира в Лос-Кабосе.

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