Медведев останется первой ракеткой мира минимум до окончания US Open

Россиянин Даниил Медведев сохранит за собой звание первой ракетки мира минимум до 11 сентября.

Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Россиянин обыграл серба Миомира Кецмановича со счётом 7:6 (7:0), 6:1. Игра продолжалась 1 час 27 минут.

Напомним, что 26-летний теннисист продолжает возглавлять рейтинг мужского одиночного разряда ATP. Спортсмен превзошёл достижение Марата Сафина, который был лидером мирового рейтинга девять недель.

В финале турнира в Лос-Кабосе Медведев сыграет с британцем Кэмероном Норри.

Ранее Медведев прокомментировал выход в финал турнира в Лос-Кабосе.