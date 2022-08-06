Медведев прокомментировал выход в финал турнира в Лос-Кабосе

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лос-Кабосе (Мексика).

«Это был очень тяжёлый матч. Он отлично начал, весь первый сет прошёл на высочайшем уровне. Так много сложно заработанных очков, так много розыгрышей, где я чувствовал, что близок к тому, чтобы потерять преимущество. Тай-брейк тоже был великолепен», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Россиянин обыграл серба Миомира Кецмановича со счётом 7:6 (7:0), 6:1. Игра продолжалась 1 час 27 минут.

Напомним, что 26-летний теннисист продолжает возглавлять рейтинг мужского одиночного разряда ATP. Спортсмен превзошёл достижение Марата Сафина, который был лидером мирового рейтинга девять недель.

В финале турнира в Лос-Кабосе Медведев сыграет с британцем Кэмероном Норри.

Ранее Кудерметова обыграла пятую ракетку мира Жабер и вышла в полуфинал турнира в Сан-Хосе.