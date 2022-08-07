Медведев прокомментировал победу на турнире в Мексике

Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в мексиканском Лос-Кабосе.

«В финале вы играете с лучшим игроком этой недели, так что это всегда матч высокого уровня, и я очень рад, что мне удалось показать хороший уровень. Это было непросто. Кэмерон — потрясающий игрок», — сказал Медведев после матча.

В финале турнира россиянин обыграл британца Кэмерона Норри со счётом 7:5, 6:0. Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты.

Для Медведева это первый выигранный финал с сентября 2021 года, когда он стал победителем Открытого чемпионата США.

Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина второй год подряд сыграет в финале турнира в Сан-Хосе.