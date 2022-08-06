Тарпищев: Медведев должен выиграть теннисный турнир в Мексике

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы Даниила Медведева на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в мексиканском Лос-Кабосе.

«Эмоциональное состояние у Дани хорошее, играет уверенно. Правда, и соперников пока по-настоящему серьёзных у него не было. Посмотрим, что будет в финале. Но, по-хорошему, Норри он должен обыгрывать», — цитирует Тарпищева ТАСС.

26-летний Медведев, который занимает первое место в рейтинге ATP, сыграет в финале с Кэмероном Норри (12-я строчка) из Великобритании.

Призовой фонд турнира составляет более $800 тыс.

Ранее сообщалось, что Медведев обыграл серба Миомира Кецмановича и вышел в финал теннисного турнира в Лос-Кабосе.