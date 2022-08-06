Тарпищев: Медведев должен выиграть теннисный турнир в Мексике
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«Эмоциональное состояние у Дани хорошее, играет уверенно. Правда, и соперников пока по-настоящему серьёзных у него не было. Посмотрим, что будет в финале. Но, по-хорошему, Норри он должен обыгрывать», — цитирует Тарпищева ТАСС.
26-летний Медведев, который занимает первое место в рейтинге ATP, сыграет в финале с Кэмероном Норри (12-я строчка) из Великобритании.
Призовой фонд турнира составляет более $800 тыс.
Ранее сообщалось, что Медведев обыграл серба Миомира Кецмановича и вышел в финал теннисного турнира в Лос-Кабосе.