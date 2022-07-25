Чесноков — о рекорде Медведева: это величайшее достижение для России

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков отреагировал на рекорд Даниила Медведева по числу недель на первой строчке рейтинга АТР среди россиян.

«Даже одну неделю продержаться в этом рейтинге и быть первым в мире — это величайшее достижение. Я уже говорил где-то два месяца назад, что он точно побьёт рекорд Сафина. Это величайшее достижение для России», — цитирует Чеснокова «Спорт-Экспресс».

По его словам, здорово, что Медведев является первым среди российских игроков на данный момент при нынешних обстоятельствах.

Медведев возглавляет первую строчку рейтинга десять недель, по этому показателю он обошёл Марата Сафина, который был лидером мирового рейтинга девять недель.

В тройку лучших, помимо российского спортсмена, входят немец Александр Зверев и испанец Рафаэль Надаль. Серб Новак Джокович занимает седьмое место.

Ранее теннисист Роман Сафиуллин стал победителем челленджера в Нур-Султане.