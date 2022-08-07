Камельзон: победа Медведева подтверждает, что Россия — страна победителей
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«Хорошая, заслуженная победа. Она подтверждает, что Россия — страна победителей. Каждое такое выступление говорит о том, что мы не сломлены, несмотря на санкции и притеснения. Хочу отметить не только Медведева, но и всю его команду. Они на правильном пути», — заявил Камельзон в интервью RT.
Он добавил, что теннисист продолжает поддерживать статус первой ракетки мира.
«Даниил поддерживает свой имидж первого игрока в мире и вдохновляет нас, тренеров, профессионалов и просто любителей продолжать играть в теннис, готовить детей. Он наш флагман, мы на него равняемся, и я просто горжусь этим парнем», — добавил тренер.
Ранее Даниил Медведев прокомментировал победу на турнире в Мексике.