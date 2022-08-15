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Медведев — о конфликте с фанатом: не позволю говорить гадости про себя

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Первая ракетка мира Даниил Медведев высказался о конфликте с фанатом, который после поражения теннисиста в матче с австралийцем Ником Кирьосом назвал россиянина лузером.
Медведев — о конфликте с фанатом: не позволю говорить гадости про себя
  • Gettyimages.ru
  • © Manuel Velasquez

«Если кто-то высмеивает меня, я отвечу. Я подошёл к парню и сказал: «В чём твоя проблема? Почему ты так говоришь? Ты не должен этого делать». Он почти не говорил по-английски. Окружающие хотели, чтобы он извинился. Но это не имеет значения. Я никогда не позволю кому-то кричать на меня гадости», — цитирует Медведева L’Equipe.

Он также отметил, что собирается встретиться с фанатом и понять, почему тот его оскорбил.

Россиянин уступил Кирьосу со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 59 минут.

Напомним, что 26-летний теннисист продолжает возглавлять рейтинг мужского одиночного разряда ATP. Спортсмен превзошёл достижение Марата Сафина, который был лидером мирового рейтинга девять недель.

Ранее Медведев поделился мнением об игре Кирьоса.

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