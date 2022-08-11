Медведев высказался об игре Кирьоса после поражения в первом матче турнира в Монреале

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев поделился мнением об игре австралийца Ника Кирьоса.

«Он был силён. Он хорошо играл. Он честно победил меня, если можно так выразиться», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

В матче первого круга россиянин уступил австралийцу со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 59 минут.

В следующем раунде австралийский спортсмен встретится с победителем пары Алекс де Минор (Австралия) — Григор Димитров (Болгария).

Ранее сообщалось, что Рублёв уступил Эвансу во втором круге теннисного турнира серии «Мастерс» в Монреале.