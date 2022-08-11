Рублёв уступил Эвансу во втором круге теннисного турнира серии «Мастерс» в Монреале
- AP
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Россиянин уступил британцу Даниэлю Эвансу со счётом 4:6, 4:6. Игра продолжалась 1 час 30 минут.
Рублёв сделал три эйса и допустил три двойные ошибки. Британец подал два раза навылет и реализовал три брейк-поинта из пяти.
В следующем раунде Эванс сыграет с Тейлором Фритцем (США).
Турнир в Монреале проходит с 8 по 14 августа.
Ранее сообщалось, что Медведев проиграл Кирьосу на старте «Мастерса» в Монреале.