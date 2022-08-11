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Тарпищев высказался о поражениях Медведева и Рублёва на турнире в Монреале

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражения Даниила Медведева и Андрея Рублёва во втором круге турнира в Монреале.
Тарпищев высказался о поражениях Медведева и Рублёва на турнире в Монреале
  • РИА Новости

«Медведев мог победить, но были качели, и везде, в каждом компоненте понемногу Кирьос был лучше. Такой непростой матч вообще Медведеву нужен был в преддверии US Open. Уступил, видимо, из-за нервов, всё решили одно-два очка», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Он также подчеркнул, что Рублёв играет на фоне огромного объёма тренировок. По его словам, поражение спортсмена неудивительно и не страшно.

«Конечно, могло быть и лучше, но и от соперников зависит, Медведеву тому же не повезло с соперниками по сетке», — заключил Тарпищев.

В матче первого круга Медведев уступил Кирьосу со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 59 минут.

Рублёв потерпел поражение от британца Даниэля Эванса со счётом 4:6, 4:6. Игра продолжалась 1 час 30 минут.

Ранее Циципас проиграл 82-й ракетке мира на старте турнира в Монреале.

 

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