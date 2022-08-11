Тарпищев высказался о поражениях Медведева и Рублёва на турнире в Монреале
- РИА Новости
«Медведев мог победить, но были качели, и везде, в каждом компоненте понемногу Кирьос был лучше. Такой непростой матч вообще Медведеву нужен был в преддверии US Open. Уступил, видимо, из-за нервов, всё решили одно-два очка», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Он также подчеркнул, что Рублёв играет на фоне огромного объёма тренировок. По его словам, поражение спортсмена неудивительно и не страшно.
«Конечно, могло быть и лучше, но и от соперников зависит, Медведеву тому же не повезло с соперниками по сетке», — заключил Тарпищев.
В матче первого круга Медведев уступил Кирьосу со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 59 минут.
Рублёв потерпел поражение от британца Даниэля Эванса со счётом 4:6, 4:6. Игра продолжалась 1 час 30 минут.
Ранее Циципас проиграл 82-й ракетке мира на старте турнира в Монреале.