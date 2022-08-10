Кирьос — о матче с Медведевым: будет очень весело

Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился ожиданиями от предстоящего матча с россиянином Даниилом Медведевым во втором круге «Мастерса» в Монреале.

«Будет очень весело. Медведев тоже играет сразу после титула, он первая ракетка мира. Хотя рейтинг особого значения не имеет — парень, с которым я сегодня играл, стоит выше меня. Но Медведев — машина», — приводит слова Кирьоса сайт ATP.

Он также заявил, что физически полностью готов, однако очень устал психологически.

Матч Кирьос — Медведев пройдёт 10 августа.

В финале турнира в Лос-Кабосе россиянин обыграл британца Кэмерона Норри со счётом 7:5, 6:0. Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. Призовой фонд турнира — более $800 тыс.

Для Медведева это первый выигранный финал с сентября 2021 года, когда он стал победителем Открытого чемпионата США.

Ранее Медведев рассказал, каково ему выступать под нейтральным флагом.