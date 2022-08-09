Медведев высказался о выступлениях под нейтральным флагом

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал, каково ему выступать под нейтральным флагом.

«Беспокоит ли это? Нет, если честно, не сильно, потому что для меня важно играть в теннис. Мне очень нравится моя работа. Да, речь идёт о следовании правилам», — цитирует Медведева The West Australian.

В финале турнира в Лос-Кабосе россиянин обыграл британца Кэмерона Норри со счётом 7:5, 6:0. Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. Призовой фонд турнира составляет более $800 тыс.

Для Медведева это первый выигранный финал с сентября 2021 года, когда он стал победителем Открытого чемпионата США.

Ранее Медведев нашёл позитив в отстранении от Уимблдона.