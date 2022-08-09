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Медведев высказался о выступлениях под нейтральным флагом

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Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал, каково ему выступать под нейтральным флагом.
Медведев высказался о выступлениях под нейтральным флагом
  • AP

«Беспокоит ли это? Нет, если честно, не сильно, потому что для меня важно играть в теннис. Мне очень нравится моя работа. Да, речь идёт о следовании правилам», — цитирует Медведева The West Australian.

В финале турнира в Лос-Кабосе россиянин обыграл британца Кэмерона Норри со счётом 7:5, 6:0. Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. Призовой фонд турнира составляет более $800 тыс.

Для Медведева это первый выигранный финал с сентября 2021 года, когда он стал победителем Открытого чемпионата США.

Ранее Медведев нашёл позитив в отстранении от Уимблдона.

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