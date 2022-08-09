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Медведев нашёл позитив в отстранении от Уимблдона

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Первая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, как повлиял на него пропуск Уимблдонского турнира — 2022.
Медведев нашёл позитив в отстранении от Уимблдона
  • Gettyimages.ru

«Я очень хорошо подготовился к серии перед US Open, чего обычно не удаётся сделать ввиду Уимблдона. А я смог это сделать. Чувствую себя на 100%», — цитирует Медведева The West Australian.

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине.

Уимблдон прошёл с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона. В женском одиночном турнире победу одержала бывшая россиянка, ныне выступающая за Казахстан, Елена Рыбакина.

Ранее Виктория Азаренко осудила решение Уимблдона запретить россиянам и белорусам участвовать в турнире.

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