Азаренко осудила решение Уимблдона запретить россиянам и белорусам участвовать в турнире

Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко прокомментировала решение Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в Уимблдонском турнире 2022 года.

«Было большой возможностью показать, как спорт может объединять. Я считаю, что мы упустили эту возможность, но я надеюсь, что мы все ещё сможем показать её», — цитирует Азаренку Tennis.com.

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине.

Уимблдон прошёл с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона. В женском одиночном турнире победу одержала бывшая россиянка, ныне выступающая за Казахстан, Елена Рыбакина.

Ранее Карен Хачанов вышел в третий круг турнира ATP в Вашингтоне.