Кафельников заявил о росте конкуренции в мужском теннисе

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников высказался о конкуренции в мужском теннисе.

«Никто не знает, как долго ещё будут играть на высоком уровне те же Медведев, Алькарас, Циципас, Рууд. К тому же Джокович и Надаль ещё играют. Но в мужском теннисе уплотняется конкуренция — это точно», — цитирует Кафельникова «РБ Спорт».

Напомним, что российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв потерпели поражение во втором круге турнира в Монреале.

В матче первого круга Медведев уступил Кирьосу со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 2:6. Рублёв потерпел поражение от британца Даниэля Эванса со счётом 4:6, 4:6.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражения Медведева и Рублёва во втором круге турнира в Монреале.