«Глупо обвинять его в предательстве»: почему в России не поддержали критику Даниила Медведева из-за жизни во Франции

Депутат Госдумы Роман Терюшков после победы Даниила Медведева на турнире в Лос-Кабосе заявил, что спортсмена следует называть «французским теннисистом российского происхождения». Он также предположил наличие у Медведева гражданства этой страны. В ответ президент ФТР Шамиль Тарпищев посоветовал чиновнику не лезть не в своё дело, а олимпийский чемпион Евгений Кафельников призвал предъявить доказательства получения игроком второго гражданства. В свою очередь, заслуженный тренер Виктор Янчук напомнил, что Мария Шарапова постоянно жила в США, но это не мешало ей отстаивать честь Родины, а по мнению Светланы Журовой, у талантливых отечественных теннисистов в детстве нет другого выбора, кроме как уезжать за рубеж.

«Французский теннисист российского происхождения»

Тема места жительства ведущих отечественных теннисистов зачастую становилась поводом для обсуждений. Так, Марию Шарапову, когда она ещё выходила на корт, периодически критиковали за то, что она постоянно находится в США и даже с личным тренером разговаривает на английском языке.

Схожие претензии теперь предъявляют Даниилу Медведеву. Соответствующий упрёк в адрес первой ракетки планеты высказал депутат Государственной думы Роман Терюшков. Он, хотя и поздравил спортсмена с победой на турнире в Лос-Кабосе, заявил: называть его российским игроком не совсем верно.

«Если живёт во Франции и, вероятно, имеет гражданство страны, официально определённой Москвой как недружественная, то, наверное, правильнее было бы писать «французский теннисист российского происхождения», — отметил депутат в своём Telegram-канале.

Также, по его мнению, Медведев перестал быть интересен большей части населения страны, после того как согласился выступать под флагом Международной федерации тенниса (ITF).

Выпад депутата не оставил без внимания глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев. Функционер жёстко ответил Терюшкову и посоветовал не лезть не в своё дело. Он напомнил, что сильнейшие игроки регулярно ездят по миру — это является абсолютно нормальной общепринятой практикой.

«Медведев занимался в Москве под руководством Екатерины Крючковой. Да, сестра у него работает в Париже, он жил там, и это нормально. В разные времена наши ребята тренировались по всей Европе: в Германии, Испании, Франции. Потому что это упрощает передвижения. Спортсмены выступают 36 недель в году, живут в тяжелейшем графике, постоянно в разъездах. С точки зрения логистики так проще, а сейчас тем более. Мы в теннисе всю жизнь, и если кто-то знает, как выстроить систему лучше, пусть скажет. Мы же не идиоты всё-таки. И не сомневаюсь, все наши спортсмены — патриоты своей страны», — приводит слова Тарпищева «Р-Спорт».

Чуть позже Терюшков конкретизировал свои претензии к игроку. Он ещё раз посетовал, как тот с лёгкостью отрёкся от отечественного триколора и теперь представляет на корте скорее не Россию, а себя. В качестве примера депутат привёл пловца Евгения Рылова и гимнаста Евгения Куляка, которые отказались от этого шага, несмотря на санкции.

«Я очень рад, что Даниил умеет хорошо играть в теннис, что он первая ракетка мира, как человек он может собой гордиться. Но мы же говорим о патриотическом воспитании. Спортсмен в первую очередь олицетворяет страну, и менять флаг своего государства недопустимо. Со мной, думаю, согласятся 90% населения нашей страны», — заявил он в эфире «Матч ТВ».

Стоит отметить, что Даниил до 2014 года проживал в Москве и здесь же окончил школу и поступил в университет. Учёбу он совмещал с регулярными тренировками. Переезд во Францию во многом стал вынужденным шагом. Ради него родителям спортсмена даже пришлось продать квартиру.

«Мы всегда пытаемся найти лучших преподавателей во всём. И когда уже погрузились в теннис, начали ездить на турниры, в том числе Большого шлема до 18 лет, созрела мысль, что надо куда-то уезжать. Желательно в Европу, чтобы был большой город, аэропорт, хороший климат», — вспоминала Ольга Медведева в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

В качестве вариантов семья рассматривала Финляндию, Швецию и Канаду, но в силу разных причин эти страны не подошли. Выбор в пользу Франции объяснялся тем, что старшая сестра теннисиста Елена, окончив МГУ, в 2010-м поступила в магистратуру университета в Ницце. Тогда же родители познакомились с тренером Жилем Серварой, который до сих пор работает с первой ракеткой планеты.

В итоге после долгого ожидания Медведевы получили визу, которая позволяла им длительное время находиться в стране.

«Пока готовились и учили язык, продали свою московскую квартиру, купив в строящемся доме во Франции. Специально выбрали дешёвую, с удобным выездом на автотрассу. Думали — если не дадут визу, пусть хотя бы будет дешёвая. Сдадим», — вспоминали родители.

Однако Медведев, по их словам, так и не обжился на новом месте и даже не пытался завести друзей. Да и сам Даниил признавался, что находится в стране только ради карьеры.

«Во Франции мне всего не хватает. Совершенно другой менталитет у людей. Не чувствую себя там как дома. А вот когда возвращаюсь в Россию, ощущаю себя комфортно. Больше всего нравится там хорошая погода. Если брать удобства жизни, всё более развито и сделано для людей. Но при этом могу сказать, что живу там только из-за тенниса», — рассказывал он в интервью ВТБ.

К слову о претензиях Терюшкова в адрес первой ракетки мира, что он согласился выступать под флагом ITF, спортсмен с самого начала высказал недовольство данной мерой, но подчеркнул, что вынужден поступить так, чтобы продолжать выступления.

«Наша задача — развивать теннис в своих странах и по всему миру, а для этого нужно играть. В данный момент единственная возможность продолжать — выступать под флагом организации, и я буду следовать этому правилу... Жду момента, когда смогу вернуть флаг», — цитирует Медведева «Р-Спорт».

Не высказывался он и на тему смены россиянами спортивного гражданства, тогда как Андрей Рублёв и Дарья Касаткина сочли данный шаг приемлемым.

«Все ведущие игроки живут и тренируются в разных странах»

В мире тенниса нападки депутата на Медведева раскритиковали. Так, олимпийский чемпион Евгений Кафельников предложил чиновнику предъявить доказательства, соответствующие документы, если он считает Даниила обладателем французского гражданства.

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«А так его слова можно назвать не более чем пустым сотрясением воздуха. Все ведущие игроки живут и тренируются в разных странах. Это абсолютно нормальная практика. Поэтому такие претензии со стороны Терюшкова — полный бред. Просто глупо обвинять Даниила в каком-то предательстве», — подчеркнул Кафельников в комментарии RT.

Занял его сторону и заслуженный тренер России Виктор Янчук, который напомнил, что Шарапова на протяжении всей карьеры жила в США, однако это не мешало ей одерживать победы под флагом России и прославлять страну в мире.

«Не вижу смысла критиковать и Медведева. Другое дело, если бы он отметился какими-то спорными политическими заявлениями или критиковал действия властей страны. Я не помню, чтобы Даниил хоть раз как-то комментировал тему политики, и не думаю, что пойдёт на это. Человек живёт теннисом — ему этого достаточно. Он выступает за нашу страну и приносит ей очки. Тем более Медведев переехал во Францию давно, когда отношения между странами были совсем иными. И все депутаты молчали. Не следует искусственно возводить стену. Своих спортсменов нужно поощрять и поддерживать с ними отношения», — выразил мнение специалист.

Не поддержала Терюшкова даже коллега Светлана Журова. Она подчеркнула, что в настоящий момент у талантливых детей в России нет другого выбора, кроме как уезжать за рубеж, если они хотят играть в теннис на профессиональном уровне.

«Это происходит, во-первых, в силу того, что зимой у нас невозможно играть на открытых кортах. Многие были вынуждены уезжать в другие страны. Во-вторых, теннис с самых первых этапов не любительский вид спорта. Чтобы набирать очки, нужно с 11 лет участвовать в международных соревнованиях. Только после этого на тебя обратят внимание, появятся спонсоры. В России же теннис не финансируется государством практически никак, если не брать в расчёт детско-юношеский спорт. Такая система в этом виде в стране существует уже давно, и обвинять ребят в бегстве на Запад глупо. В противном случае у нас просто не было бы тенниса и всех побед», — отметила депутат.

Вместе с тем она, как и Янчук, напомнила, что Медведев не сделал ни одного спорного политического заявления — напротив, во всех ситуациях он выступал на стороне России.

«Можно вспомнить, как во время Олимпиады Медведев жёстко ответил на провокационный вопрос журналиста о допинге и отразил атаку с его стороны. Даниил регулярно получал негативные комментарии с трибун ещё до начала спецоперации на Украине, но никогда не открещивался от своей Родины», — добавила Журова.