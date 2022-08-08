Янчук объяснил, почему не видит ничего страшного в проживании Медведева во Франции

Заслуженный тренер России Виктор Янчук рассказал, почему не видит ничего страшного в проживании первой ракетки мира Даниила Медведева во Франции.

«Медведев никогда не отличался никакими спорными политическими заявлениями. Напротив, можно вспомнить, как он во время Олимпиады жёстко ответил на провокационный вопрос журналиста о допинге и отразил атаку с его стороны. Даниил регулярно получал негативные комментарии с трибун ещё до начала спецоперации в Украине, но никогда не открещивался от своей родины», — рассказал Янчук RT.

Ранее Янчук отреагировал на слова депутата Романа Терюшкова в адрес первой ракетки мира Даниила Медведева.