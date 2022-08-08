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Янчук о претензиях депутата в отношении Медведева: Шарапова на протяжении большей части карьеры жила в США

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук отреагировал на слова депутата Романа Терюшкова в адрес первой ракетки мира Даниила Медведева.
Янчук о претензиях депутата в отношении Медведева: Шарапова на протяжении большей части карьеры жила в США
  • Gettyimages.ru
  • © Frey/TPN

«Все россияне, проживающие за рубежом, остаются нашими людьми, и мы никогда не говорили, что они плохие или чужаки. Возьмём ту же Марию Шарапову. Она на протяжении большей части карьеры находилась в США, но приносила славу родине, и никому в голову не приходило упрекать её. Поэтому я не вижу смысла критиковать Медведева», — заявил Янчук RT.

Ранее олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников жёстко ответил депутату Госдумы, упрекнувшему Медведева в причастности к Франции.

 

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