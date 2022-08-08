Кафельников жёстко ответил депутату Госдумы, упрекнувшему Медведева в причастности к Франции

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников высказался о словах депутата Романа Терюшкова в адрес первой ракетки мира Даниила Медведева.

«Раз депутат утверждает, что господин Медведев является подданным Франции, пусть ответит за свои слова и предоставит соответствующие документы. Тогда уже будем думать. А так его слова можно назвать не более чем пустым сотрясением воздуха. Все ведущие теннисисты мира живут и тренируются в разных странах. Это абсолютно нормальная практика. Поэтому такие претензии со стороны Терюшкова — полный бред. Просто глупо обвинять Даниила в каком-то предательстве», — заявил Кафельников RT.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев резко ответил Терюшкову, который назвал Медведева «французом русского происхождения».