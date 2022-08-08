Тарпищев резко ответил Терюшкову, который назвал Медведева «французом русского происхождения»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев ответил депутату Госдумы Роману Терюшкову за слова в адрес Даниила Медведева.

«Не понимаю, куда он лезет?! Он ведь не спортсмен, даже в диспут с ним вступать бесполезно. Пускай учит спортивный язык, хотя сомневаюсь, что он станет», — цитирует Тарпищева РИА Новости.

Напомним, что Терюшков назвал Медведева французским теннисистом российского происхождения.

Россиянин в финальном матче турнира в Лос-Кабосе обыграл британца Кэмерона Норри со счётом 7:5, 6:0. Для Медведева это первый выигранный финал с сентября 2021 года, когда он стал победителем Открытого чемпионата США.

Ранее Тарпищев заявил, что Людмила Самсонова может попасть в топ-10 рейтинга WTA.