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Тарпищев считает, что Самсонова может попасть в топ-10 рейтинга WTA

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, что Людмила Самсонова способна попасть в десятку лучших в мировом рейтинге.
Тарпищев считает, что Самсонова может попасть в топ-10 рейтинга WTA
  • Gettyimages.ru
  • © Patrick Smith

«Самсонова одержала хорошую победу, она в целом талантливая теннисистка, ей по силам быть в десятке мирового рейтинга», — приводит слова Тарпищева ТАСС.  

Он также подчеркнул, что Самсонова может быстро прогрессировать за счёт хорошей мобилизации нервной системы.

«Самсонова нам очень помогла на Кубке Билли Джин Кинг, когда была одержана победа», — заключил Тарпищев.

Самсонова в финальном матче турнира WTA в Вашингтоне одержала победу над Кайей Канепи из Эстонии.

Россиянка переиграла теннисистку из Прибалтики со счётом 4:6, 6:3 6:3. Игра продолжалась 1 час 46 минут.

Призовой фонд турнира составлял около $251 тыс.

Ранее российская теннисистка Дарья Касаткина впервые в карьере стала девятой ракеткой мира.

 

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