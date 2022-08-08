Касаткина впервые в карьере стала девятой ракеткой мира
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Касаткина сократила три позиции и впервые стала девятой ракеткой мира. Людмила Самсонова после победы на турнире в Вашингтоне поднялась на 42-е место, отыграв 18 строчек. Вероника Кудерметова занимает 18-ю позицию, а Екатерина Александрова — 28-я.
Первой ракеткой мира по-прежнему является полячка Ига Свёнтек. Вторая — эстонка Анетт Контавейт. Тройку лучших замыкает Паула Бадоса из Испании.
Ранее Касаткина обратилась к болельщикам после победы в финале турнира в Сан-Хосе.