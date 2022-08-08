Касаткина обратилась к болельщикам после победы в финале турнира в Сан-Хосе

Российская теннисистка Дарья Касаткина обратилась к болельщиками после победы на турнире категории WTA 500 в Сан-Хосе.

«Я хотела бы поблагодарить каждого, кто сейчас здесь присутствует с нами на этом прекрасном корте. Хочу пожелать всем много любви, счастья и мира», — сказала Касаткина после матча.

В финальном матче в Сан-Хосе Касаткиной противостояла американка Шелби Роджерс. Встреча завершилась со счётом 6:7 (2:7), 6:1, 6:2 в пользу российской теннисистки. Продолжительность игры составила 2 часа 4 минуты.

Ранее сообщалось, что Касаткина после победы на турнире в Сан-Хосе обновит личный рекорд в рейтинге WTA.