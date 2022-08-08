военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Касаткина обратилась к болельщикам после победы в финале турнира в Сан-Хосе

Короткая ссылка
Российская теннисистка Дарья Касаткина обратилась к болельщиками после победы на турнире категории WTA 500 в Сан-Хосе.

«Я хотела бы поблагодарить каждого, кто сейчас здесь присутствует с нами на этом прекрасном корте. Хочу пожелать всем много любви, счастья и мира», — сказала Касаткина после матча.

В финальном матче в Сан-Хосе Касаткиной противостояла американка Шелби Роджерс. Встреча завершилась со счётом 6:7 (2:7), 6:1, 6:2 в пользу российской теннисистки. Продолжительность игры составила 2 часа 4 минуты.

Ранее сообщалось, что Касаткина после победы на турнире в Сан-Хосе обновит личный рекорд в рейтинге WTA.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить