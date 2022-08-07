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Камельзон заявил, что Медведеву непросто удерживать первое место в рейтинге

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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон ответил на вопрос о том, насколько важно Даниилу Медведеву завоевать титул после пяти поражений в финалах.
Камельзон заявил, что Медведеву непросто удерживать первое место в рейтинге
  • Gettyimages.ru

«Безусловно, для него это имеет значение. Нужно понимать, что соперники Медведева, проиграв, ничего не теряют. А выиграв, получают престиж, очки, деньги и так далее. Поэтому все выходят на матчи с ним с особенным настроем, выкладываются на максимум. А любой теннисист из первой двадцатки и даже полтинника рейтинга играет в теннис хорошо, знает своё дело. Поэтому Даниилу, как и Новаку Джоковичу, Рафаэлю Надалю, как в своё время Роджеру Федереру, приходится непросто, но для удержания первой строчки рейтинга нужно всех побеждать. И он к этому идёт», — заявил Камельзон в интервью RT.

Ранее Владимир Камельзон высказался о победе Даниила Медведева на турнире в Лос-Кабосе.

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