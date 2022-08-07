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Терюшков назвал Медведева французским теннисистом российского происхождения

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Депутат Госдумы Роман Терюшков прокомментировал успехи россиянина Даниила Медведева в туре Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) сезона-2022.
Терюшков назвал Медведева французским теннисистом российского происхождения
  • Legion-Media

«Не очень понимаю, что значит «российский теннисист Медведев». Он живёт во Франции и имеет гражданство страны, официально определённой Москвой как недружественная. Наверное, правильнее было бы писать «французский теннисист российского происхождения», — цитирует Терюшкова «Матч ТВ».

Тем не менее он поздравил Медведева с заслуженной победой на теннисном турнире в Мексике. Терюшков признался, что не смотрел финальный матч 26-летнего спортсмена.

«После того как Медведев удалил флаг России по требованию Запада, он стал мало интересовать меня и население нашей страны», — заключил депутат.

Россиянин в финальном матче турнира в Лос-Кабосе обыграл британца Кэмерона Норри со счётом 7:5, 6:0. Для Медведева это первый выигранный финал с сентября 2021 года, когда он стал победителем Открытого чемпионата США.

Ранее сообщалось, что белоруска Виктория Азаренко не примет участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто (Канада).

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