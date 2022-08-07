Азаренко пропустит теннисный турнир в Канаде из-за отказа в визе

Белоруска Виктория Азаренко не примет участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто (Канада).

«Я вынуждена сняться с турнира в Торонто, потому что мне не одобрили визу. Это по-настоящему расстраивает. Очень жаль пропускать один из моих любимых турниров. Я люблю играть в Канаде, там прекрасные болельщики», — написала Азаренко в социальных сетях.

При этом она дала понять, что примет участие в турнире в Цинциннати (США).

33-летняя теннисистка из Белоруссии занимает 20-е место в рейтинге WTA. Турнир в Торонто пройдет с 7 по 14 августа, в Цинциннати — с 14 по 21 августа.

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